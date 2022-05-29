К месту крушения военного самолета начнут водить туристов в Нижнем Тагиле

Posted 29 мая 2022, 10:42
Published 29 мая 2022, 10:42
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Модернизация туристического комплекса включит реконструкцию имеющихся троп с привлечением добровольцев и создание новых.
Уже ведется обустройство тропы на пике горы Оборотная. Там в 1942 году потерпел крушение военно-транспортный борт Ли-2. Его обломки и сегодня можно увидеть в данной местности.
В Висимском заповеднике уже десятилетия существуют различные туристические тропы. Теперь будут вестись работы, которые позволят сделать их более безопасными и комфортными, избежать вреда окружающей среде, сообщил директор заповедника Михаил Федоров.