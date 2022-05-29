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Posted 29 мая 2022, 12:55

Published 29 мая 2022, 12:55

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Первоуральске

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Первоуральске

29 мая 2022, 12:55
Фото: 1MI.
ДТП с участием мотоцикла и легковой машины Lada Vesta произошло 28 мая в Первоуральске Свердловской области.

Авария случилась на проспекте космонавтов. Водитель Lada Vesta, поворачивая, не пропустил набравшего ход байкера. В результате, мужчина врезался в кузов легковушки. Столкновение на скорости привело к множественным переломов, сообщает E1 со ссылкой на очевидца происшествия.

Сейчас устанавливаются причины ДТП. По имеющимся данным, мотоцикл въехал в неподвижный автомобиль. Мотоциклист отвезен в больницу с переломами бедра и руки, сейчас его жизнь в безопасности, прокомментировали ситуацию в управлении ГИБДД по Свердловской области.

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#Происшествия#Новости УрФО#Первоуральск#ДТП#ГИБДД#Столкновение#Байкер#Мотоцикл#Переломы
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