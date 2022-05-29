Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Первоуральске

Posted 29 мая 2022, 12:55
Published 29 мая 2022, 12:55
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Авария случилась на проспекте космонавтов. Водитель Lada Vesta, поворачивая, не пропустил набравшего ход байкера. В результате, мужчина врезался в кузов легковушки. Столкновение на скорости привело к множественным переломов, сообщает E1 со ссылкой на очевидца происшествия.
Сейчас устанавливаются причины ДТП. По имеющимся данным, мотоцикл въехал в неподвижный автомобиль. Мотоциклист отвезен в больницу с переломами бедра и руки, сейчас его жизнь в безопасности, прокомментировали ситуацию в управлении ГИБДД по Свердловской области.