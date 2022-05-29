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Posted 29 мая 2022, 17:05

Published 29 мая 2022, 17:05

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Новый современный модульный спортзал появится на «Аисте» в Нижнем Тагиле

Новый современный модульный спортзал появится на «Аисте» в Нижнем Тагиле

29 мая 2022, 17:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
На «Аисте» в Нижнем Тагиле планируется возвести современный модульный спортивный зал в 2023 году.

Для возведения спортивного объекта из федерального бюджета выделено 80 миллионов рублей Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новый модульный спортзал будет строиться для школы олимпийского резерва «Аист». Учреждение будет не муниципальным, а государственным, рассказала редакции TagilCity.ru начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.

В Свердловской области совершенствуется спортивная инфраструктура, строятся новые объекты для занятий физической культурой и места активного отдыха населения. В 2022–2023 годах будет выделено 132 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство умных спортивных площадок и модульного спортивного зала в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».

В рамках нового российского проекта «Бизнес-спринт» в 2022 году будут оборудованы новые «умные» спортплощадки в Екатеринбурге и Пышме. На строительство комплексов с мультимедийными системами выделено 52 миллиона рублей,сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Посетители смогут при помощи смартфонов отсканировать коды и посмотреть онлайн видеоуроки от профессиональных тренеров, которые подскажут им не только упражнения, но и технику безопасности.

Помимо этого, на площадках для свердловчан будет организован беспроводной доступ к интернету, рассказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

По статистике, на сегодняшний день половина жителей Свердловской области систематически занимается спортом, а к 2030 году власти планируют достичь показателя в 75%. В 2021 году было проведено около 12 тысяч мероприятий для жителей региона, заинтересованных в спорте. В них приняли участие около двух миллионов свердловчан, в том числе более одного миллиона студентов и школьников.

В общей сложности региону дополнительно выделено более 180 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Часть средств пойдет на приобретение оборудования, также будет заменено искусственное покрытие для футболистов в манеже «Уралмаш» в Екатеринбурге.

Сейчас в Нижнем Тагиле на базе школы олимпийского резерва «Аист» в Нижнем Тагиле для спортсменов работает комплекс трамплинов, входящий в «100 лучших трамплинов мира», учебная, спортивная и туристическая горнолыжные трассы, лыжный стадион и стрелковый стенд.

#Спорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Аист#Спортзал
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