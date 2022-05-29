О покупке оружия в жилконтору пришла спросить свердловская бабушка

Posted 29 мая 2022, 15:21
Published 29 мая 2022, 15:21
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Пожилая женщина проживающая в Каменске-Уральском пришла в контору пожаловаться на соседей. Как ей казалось, после ремонта они стали воровать у нее электроэнергию.
Пенсионерка потребовала разобраться. В противном случае она угрожала применением огнестрельного оружия. Заодно она задавалась вопросом, где же его можно добыть.
Приехавшие по адресу электрики установили, что обвиняемые бабушкой соседи никаких врезок не совершали. Тем не менее, она не прекратила настаивать на отключении электричества в соседском жилье, чего, разумеется, сделано не было за неимением законных оснований, рассказали в ООО «Управляющей компании «Дирекция единого заказчика».