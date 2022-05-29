О покупке оружия в жилконтору пришла спросить свердловская бабушка

Приехавшие по адресу электрики установили, что обвиняемые бабушкой соседи никаких врезок не совершали. Тем не менее, она не прекратила настаивать на отключении электричества в соседском жилье, чего, разумеется, сделано не было за неимением законных оснований, рассказали в ООО «Управляющей компании «Дирекция единого заказчика».