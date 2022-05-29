Пенсионер заблудился в лесу в Свердловской области

Владимиру Владимировичу Манакову 66 лет. Когда мужчина пошел на природу, на нем были одеты маскировочный охотничий костюм, темная майка, зеленые сапоги и фуражка такого же цвета. Рост потерявшегося 170 см, комплекция средняя. Пропавший носит очки, а в носу у него пирсинг.