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Posted 29 мая 2022, 14:26

Published 29 мая 2022, 14:26

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Россель: «Настал «звездный час» для ОЭЗ в Верхней Салде»

Россель: «Настал «звездный час» для ОЭЗ в Верхней Салде»

29 мая 2022, 14:26
Фото: 1MI.
Модернизацию особой экономической зоны на базе ВСПМО-АВИСМА поддержал сенатор от Свердловской области Эдуард Россель.

Эдуард Россель в своем Telegram-канале рассказал о масштабных денежных вливаниях в научно-производственный кластер в Верхней Салде, который должен проходить в ближайшее время наладить производство легкомоторных самолетов «Байкал» и турбовинтовых региональных самолетов «Ладога».

Настал «звёздный час» для нашей особой экономической зоны промышленно-производственного типа,считает Эдуард Россель.

По словам Росселя, пятнадцать лет назад строились планы по совместному развитию кластера с иностранными корпорациями. Впоследствии от них отказались. Политическая конъюнктура доказала, что решение было оправданным, сказал сенатор.

Кроме того, экс-губернатор убежден в необходимости ускорить ввод в строй стратегически важного предприятия «Русский магний» в Асбесте.

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#Экономика#Новости УрФО#Верхняя и Нижняя Салда#Завод#Асбест#Эдуард Россель#Авиация#Промышленность#Инфраструктура##2
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