Случаи нападения на маленьких детей замечены в Нижнем Тагиле

Подростки кучей набрасываются на малышей у детсада в Тагилстроевском районе, на ГГМ. Они сбивают детей с ног, окружают толпой, оскорбляют, доводят до истерики. Ребята стесняются и опасаются рассказывать об издевательствах, рассказала свидетельница одного из нападений Ольга паблику «Инцидент Нижний Тагил».