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Posted 29 мая 2022, 09:38

Published 29 мая 2022, 09:38

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Случаи нападения на маленьких детей замечены в Нижнем Тагиле

Случаи нападения на маленьких детей замечены в Нижнем Тагиле

29 мая 2022, 09:38
Фото: 1MI.
Об издевательствах подростков над воспитанниками детского сада сообщила жительница Нижнего Тагила.

Подростки кучей набрасываются на малышей у детсада в Тагилстроевском районе, на ГГМ. Они сбивают детей с ног, окружают толпой, оскорбляют, доводят до истерики. Ребята стесняются и опасаются рассказывать об издевательствах, рассказала свидетельница одного из нападений Ольга паблику «Инцидент Нижний Тагил».

В полицию заявление по данным эпизодам никто не направлял. Тем не менее, обнародованная информация уже рассматривается органами. Комиссией ро делам несовершеннолетних начата проверка, рассказали в в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское".

Это не первый случай подростковой жестокости в Нижнем Тагиле за май. В частности, известно, что толпа подростков в городе избивала мужчин, делавших им замечания за недопустимое поведение.

#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Издевательства#Нападение#Хулиганство#Подросток
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