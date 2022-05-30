Дальневосточные аферисты обманули российских автолюбителей

Ряду покупателей привезли так называемый автоконструктор с замененными кузовом и двигателем без полного пакета документов либо с подложными бумагами, некоторым и вовсе ничего не доставили. По их словам, представители фирмы занимались вымогательством и шантажом, а после прекратили выходить на связь.