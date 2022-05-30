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Posted 30 мая 2022, 05:09

Published 30 мая 2022, 05:09

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Дальневосточные аферисты обманули российских автолюбителей

Дальневосточные аферисты обманули российских автолюбителей

30 мая 2022, 05:09
Фото: 1MI.
Приморская компания «Токио-трейд» брала у людей со всей страны деньги за японские иномарки, однако не отправила машины ни одному из покупателей, сообщают пострадавшие.

Потерпевшие оформляли и оплачивали заказы на автомобили, которые «Токио-трейд» должен был импортировать из Японии. Реклама фирмы была размещена в интернете на одном из известных порталов купли-продажи.

Ряду покупателей привезли так называемый автоконструктор с замененными кузовом и двигателем без полного пакета документов либо с подложными бумагами, некоторым и вовсе ничего не доставили. По их словам, представители фирмы занимались вымогательством и шантажом, а после прекратили выходить на связь.

Пошли сказки, что авто в пути, информации о местонахождении у менеджера и у конторы нет. В декабре прошлого года менеджер перестал отвечать на телефонные звонки, сообщила покупательница из Омска, перечислившая «Токио-трейд» более миллиона.

Недобросовестная компания продолжает действовать в Находке уже под другим именем. А многочисленные потерпевшие подают иски в суд и надеются на возврат потраченных впустую крупных денежных сумм, сообщает «Восток Медиа».

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