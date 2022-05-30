Девочка потеряла сознание после падения с горки в Нижнем Тагиле

Posted 30 мая 2022, 14:49
Published 30 мая 2022, 14:49
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Девочка, находившаяся одна, без сопровождения взрослых, забираясь на аттракцион «горка», не удержала равновесие и с силой повалилась вниз. Ударившись головой, она ненадолго оказалась в обморочном состоянии, рассказывает очевидец ЧП паблику «Инцидент Нижний Тагил».
Свидетели произошедшего вызвали «скорую». По их словам, медики скоро подоспели и оказали ребенку всю необходимую помощь. После ее отвезли в больницу, иммобилизовав шею.
В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» не подтвердили информацию о том, что ребенок гулял в одиночестве: с ней была мама, однако в момент происшествия она позволила себе отвлечься. Также представители МВД добавили, что детям следует постоянно находиться под присмотром для снижения риска трагедий.