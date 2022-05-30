Два театра Нижнего Тагила удостоились наград фестиваля «Браво»

Заслуженные деятели театрального искусства региона подвели итоги театральной жизни области за 2021 год. По завершении смотров лучшие свердловские театры получили заслуженные награды. Сразу два приза отправится в Нижний Тагил, сообщили организаторы фестиваля «Браво».