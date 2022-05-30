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Posted 30 мая 2022, 09:25

Published 30 мая 2022, 09:25

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Масштабный кинофестиваль отменен на Урале

Масштабный кинофестиваль отменен на Урале

30 мая 2022, 09:25
Фото: 1MI.
В этом году впервые за 11 лет не состоится традиционный Венский кинофестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге.

То, что ежегодное мероприятие, отменено, сообщили E1 со ссылкой на оргкомитет фестиваля. Причина заключается в разрыве сотрудничества с ведущим партнером проекта International Music and Media Centre. Эта международная организация отказалась от деятельности в России в связи с событиями на Украине.

Фестиваль проводился в рамках российско-австрийского партнерства в культурной сфере, начиная с 2010 года. От него не отказывались даже в годы пандемии, хотя программу урезали. Местом проведения была прощать перед УрФУ в уральской столице. В ходе фестиваля показывали фильмы и оперы, проводили живые концерты под открытым небом.

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