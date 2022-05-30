Масштабный кинофестиваль отменен на Урале

Фестиваль проводился в рамках российско-австрийского партнерства в культурной сфере, начиная с 2010 года. От него не отказывались даже в годы пандемии, хотя программу урезали. Местом проведения была прощать перед УрФУ в уральской столице. В ходе фестиваля показывали фильмы и оперы, проводили живые концерты под открытым небом.