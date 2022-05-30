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Posted 30 мая 2022, 12:07

Published 30 мая 2022, 12:07

Modified 29 ноября 2024, 18:41

Updated 29 ноября 2024, 18:41

Сразу три пожара произошли в Нижнем Тагиле и пригородах за сутки

Сразу три пожара произошли в Нижнем Тагиле и пригородах за сутки

30 мая 2022, 12:07
Фото: 1MI.
Три возгорания случились в Нижнем Тагиле и окрестных селах в воскресенье 29 мая.

Детская коляска загорелась в Нижнем Тагиле в подъезде по адресу Максима Горького, 32. Еще до прибытия пожарной бригады, четыре человека, включая двоих детей, сами смогли покинуть место происшествия. Одного человека из места задымления вывели работники МЧС, надев на него кислородную маску. Вскоре пожар был ликвидирован. Предполагается, что коляску подожгли. Начато расследование.

Поджог назван предварительной причиной пожара и в частном доме в селе Бродово. Находившиеся в доме жильцы спали и встали от громких звуков на улице. Поднявшись, они увидели, что дом охвачен пожаром, распространившимся с кухонного окна. Мужчины спаслись, однако дом и прилагающиеся постройки практически целиком выгорели.

Устанавливается причина пожара на улице Мичурина на дачном участке в селе Бызово. Пламя уничтожило дом и баню. Сами дачники, женщина с ребенком, спаслись. О начавшемся пожаре их вовремя оповестили соседи, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Поджог#Горноуральский городской округ
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