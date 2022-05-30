Стали известны итоги праймериз по выборам в Гордуму Нижнего Тагила

Posted 30 мая 2022, 06:11
Published 30 мая 2022, 06:11
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Праймериз проходил с 23 по 29 мая. Всего было подано 58 заявок от кандидатов. Стать депутатами повторно в 2022 году решили 9 депутатов. Из них в лидеры вышли семь человек. Преобладающее число заявок было подано от представителей градообразующих предприятий — УВЗ и НТМК.
В сентябре этого года выборы депутатов в Гордуму Нижнего Тагила пройдут по новой системе. Теперь кандидаты выдвигаются от одномандатных округов. Таким образом, их количество выросло с 14 до 25.
В целом по округам в лидерах оказались представители предприятий УВЗ и НТМК. В некоторых округах работники того или иного предприятия соревновались исключительно между собой.
По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, стремление промышленников оказаться у власти объяснимо. Таким образом они дополнительно заявляют о себе и в нужный момент могут оказать поддержку заводу.
Эта тенденция общемировая. Везде, где крупный бизнес представлен в регионе, он стремится попасть в какую-либо государственную программу или сделать что-то за счет муниципального бюджета. Заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Например, построить дорогу к заводу не за счет предприятия, а за счет города. Предприятия стремятся или получить решение каких-либо проблем, или не оказаться главным плательщиком за что-либо,рассказывает TagilCity.ru Дмитрий Журавлев.
О том, как распределились голоса по округам, читайте в материале TagilCity.ru.