Стали известны итоги праймериз по выборам в Гордуму Нижнего Тагила

Эта тенденция общемировая. Везде, где крупный бизнес представлен в регионе, он стремится попасть в какую-либо государственную программу или сделать что-то за счет муниципального бюджета. Заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Например, построить дорогу к заводу не за счет предприятия, а за счет города. Предприятия стремятся или получить решение каких-либо проблем, или не оказаться главным плательщиком за что-либо,рассказывает TagilCity.ru Дмитрий Журавлев.