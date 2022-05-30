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Posted 30 мая 2022, 06:11

Published 30 мая 2022, 06:11

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Стали известны итоги праймериз по выборам в Гордуму Нижнего Тагила

Стали известны итоги праймериз по выборам в Гордуму Нижнего Тагила

30 мая 2022, 06:11
Фото: 1MI.
Стали известны итоги предварительного голосования по выборам в городскую Думу Нижнего Тагила от «Единой России».

Праймериз проходил с 23 по 29 мая. Всего было подано 58 заявок от кандидатов. Стать депутатами повторно в 2022 году решили 9 депутатов. Из них в лидеры вышли семь человек. Преобладающее число заявок было подано от представителей градообразующих предприятий — УВЗ и НТМК.

В сентябре этого года выборы депутатов в Гордуму Нижнего Тагила пройдут по новой системе. Теперь кандидаты выдвигаются от одномандатных округов. Таким образом, их количество выросло с 14 до 25.

В целом по округам в лидерах оказались представители предприятий УВЗ и НТМК. В некоторых округах работники того или иного предприятия соревновались исключительно между собой.

По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, стремление промышленников оказаться у власти объяснимо. Таким образом они дополнительно заявляют о себе и в нужный момент могут оказать поддержку заводу.

Эта тенденция общемировая. Везде, где крупный бизнес представлен в регионе, он стремится попасть в какую-либо государственную программу или сделать что-то за счет муниципального бюджета. Заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Например, построить дорогу к заводу не за счет предприятия, а за счет города. Предприятия стремятся или получить решение каких-либо проблем, или не оказаться главным плательщиком за что-либо,рассказывает TagilCity.ru Дмитрий Журавлев.

О том, как распределились голоса по округам, читайте в материале TagilCity.ru.

Округ № 1

  • директор по персоналу АО «НПК Уралвагонзавод» Алексей Балыбердин — 570 голосов;
  • старший инспектор — приемщик ООО «Инспекторский центр «приёмка вагонов и комплектующих» Григорий Полявин — 201 голос;
  • начальник бюро экспертно-аналитической деятельности юридического управления АО «НПК Уралвагонзавод» Алексей Чмель — 173 голоса.

Округ № 2

  • директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, действующий депутат Гордумы — 449 голосов;
  • монтажник СТС АО «НПК Уралвагонзавод» Илья Баранов — 310 голосов;
  • инженер- конструктор АО «НПК Уралвагонзавод» Илья Бырылов — 296 голосов.

Округ № 3

  • ведущий инженер-технолог управления сопровождения жизненного цикла подвижного состава АО «НПК Уралвагонзавод» Владислав Фишер — 488 голосов;
  • гендиректор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов, действующий депутат Гордумы — 436 голосов.

Округ № 4

  • замдиректора по персоналу АО «НПК Уралвагонзавод» Ирина Артамонова — 604 голоса;
  • старший мастер прессово-сварочного цеха Денис Кривич — 350 голосов.

Округ № 5

  • председатель Гордумы Нижнего Тагила, действующий депутат Вадим Раудштейн — 794 голоса;
  • главный специалист по реализации молодежной политики центра подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод» Иван Курцев — 306 голосов.

Округ № 6

  • начальник вагоносборочного производства АО «НПК Уралвагонзавод» Сергей Лавров — 761 голос;
  • начальник участка АО «НПК Уралвагонзавод» Рафиг Алиев — 135 голосов;
  • начальник бюро инвестпроектов и продвижения гражданской продукции АО «НПК Уралвагонзавод» Данил Кабильский — 114 голосов.

Округ № 7

  • начальник инструментального производства АО «НПК Уралвагонзавод» Андрей Давыдов — 619 голосов;
  • мастер по ремонту службы механика сборочного цеха АО «НПК Уралвагонзавод» Олег Белоусов — 442 голоса;
  • директор ООО «Тагилремстрой» Алексей Силанов — 138 голосов.

Округ № 8

  • директор ООО «Центр профилактической медицины УХП» Владимир Антонов, действующий депутат Гордумы — 534 голоса;
  • заведующий отделом по информационной работе АО «НПК Уралвагонзавод» Марина Шитова — 363 голоса.

Округ № 9

  • Сергей Бурлай, безработный — 246 голосов;
  • менеджер по продажам ООО ДЦ «Практика» Михаил Гольденберг — 205 голосов.

Округ № 10

  • начальник коксохимического производства НТМК Никита Беркутов, действующий депутат на непостоянной основе — 613 голосов;
  • Замдиректора по производству ООО «Ремонтно-строительная компания «Тагилагрохим» Сергей Захаров — 105 голосов.

Округ № 11

  • директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова — 551 голос;
  • заведующая д/с № 202 МАДОУ «Радость» Людмила Иванкова — 263 голоса.

Округ № 12

  • президент НКО «Фонд социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса Министерства путей сообщения РФ «Железные дороги-Восточный регион» Станислав Зыкин — 291 голос;
  • Виктория Гусева, пенсионерка — 83 голоса;
  • Елена Устьянцева, самозанятая — 70 голосов;
  • менеджер по работе с клиентами ПАО «Уралхимпласт» Елена Садрисламова - 50 голосов.

Округ № 13

  • главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников — 335 голосов;
  • монтажник ООО «ПожЗащита-НТ» Игорь Шутов — 97 голосов;
  • директор ООО «СДЭК-УТК» Михаил Костин — 68 голосов.

Округ № 14

  • сердечно-сосудистый хирург СОКБ № 1 Андрей Шерстобитов — 380 голосов;
  • директор ООО «Автолюкс» Александр Петров — 74 голоса.

Округ № 15

  • педагог допобразования структурного подразделения «Мечта» Дома детского творчества Ленинского района Виктор Стариков — 373 голоса;
  • замдиректора по спортивной работе спортшколы № 2 Ольга Арефьева — 131 голос.

Округ № 16

  • директор школы № 32 Галина Масликова, действующий депутат — 428 голосов;
  • директор АН «Албо Инвест» Алексей Бова — 75 голосов;
  • старший продавец ООО «Энтузиаст-С» Ярослав Головских — 36 голосов.

Округ № 17

  • директор телеканала «Телекон» Ирина Пудовкина — 507 голосов;
  • индивидуальный предприниматель Светлана Ермоленко — 197 голосов.

Округ № 18

  • директор Дворца национальных культур Марина Кибардина — 336 голосов;
  • замдиректора ООО «ПожЗащита-НТ» Архип Борисов — 108 голосов.

Округ № 19

  • директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников — 389 голосов;
  • руководитель отдела продаж ООО «ТТМ» Юрий Седанов — 60 голосов.

Округ № 20

  • директор по энергетике дивизиона Урал ООО «ЕВРАЗ» Денис Корякин, действующий депутат Гордумы — 681 голос;
  • ведущий инженер в управлении главного энергетика АО «ЕВРАЗ НТМК» Олег Твердохлеб — 200 голосов.

Округ № 21

  • Начальник доменного цеха «ЕВРАЗ НТМК» Константин Миронов — 609 голосов;
  • начальник департамента по корпоративным проекта Регионального центра корпоративных отношений «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Наталья Рякова — 181 голос.

Округ № 22

  • директор по персоналу НТМК Юлия Ефименко — 638 голосов;
  • горновой доменной печи, доменный цех АО «ЕВРАЗ НТМК» Дмитрий Лапшин — 248 голосов.

Округ № 23

  • начальник технического управления НТМК Константин Шведов, действующий депутат Гордумы — 816 голосов;
  • начальник бюро НТМК Владимир Бальян — 225 голосов.

Округ 24

  • директор по управлению проектами Дивизиона Урал ООО «ЕВРАЗ НТМК» Павел Колпаков — 810 голосов;
  • главный специалист дирекции по информационным технологиям НТМК Евгений Черкашин — 315 голосов.

Округ № 25

  • директор санатория «Леневка» Римма Ильина — 880 голосов;
  • начальник хозяйственной службы санатория «Леневка» Елена Колесникова — 299 голосов.
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