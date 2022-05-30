tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2022, 08:25

Published 30 мая 2022, 08:25

Modified 29 ноября, 18:28

Updated 29 ноября, 18:28

Тысячу боеприпасов нашли ОМОНовцы в гаражах села Филатовское

30 мая 2022, 08:25
Специалисты Росгвардии обследовали более тысячи снарядов, найденных в гаражах села Филатовское.

ОМОНовцы «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области обследовали боеприпасы, которые были найдены в гараже одного из частных домов в селе Филатовское, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Выяснилось, что в гараже находились инертные снаряды калибра 125 мм. Их было 1035 штук, а также три гранаты. Находка не представляла никакой угрозы для граждан. Боеприпасы передали правоохранителям.

Специалисты Росгвардиии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на какой-либо боевой снаряд, нужно немедленно сообщить об этом полицейским. А подходить близко к находке самостоятельно нельзя.

#Происшествия#Новости УрФО#Омон#Боеприпасы#Снаряд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика