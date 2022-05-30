Тысячу боеприпасов нашли ОМОНовцы в гаражах села Филатовское

Posted 30 мая 2022, 08:25
Published 30 мая 2022, 08:25
Modified 29 ноября, 18:28
Updated 29 ноября, 18:28
ОМОНовцы «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области обследовали боеприпасы, которые были найдены в гараже одного из частных домов в селе Филатовское, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Выяснилось, что в гараже находились инертные снаряды калибра 125 мм. Их было 1035 штук, а также три гранаты. Находка не представляла никакой угрозы для граждан. Боеприпасы передали правоохранителям.
Специалисты Росгвардиии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на какой-либо боевой снаряд, нужно немедленно сообщить об этом полицейским. А подходить близко к находке самостоятельно нельзя.