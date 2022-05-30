Вассерман порекомендовал «искать закономерности» в материалах для подготовки к ЕГЭ

По мнению Вассермана, чтобы ученик понял, что треугольник со сторонами 3,4 и 5 — прямоугольный — понадобится не намного меньше усилий, чем, чтобы понять хотя бы одно из множества доказательств теоремы Пифагора, на основе которого информация о прямоугольном треугольнике становится максимально понятной и очевидной. Для лучшего запоминания исторических фактов также на помощь придет понимание движущих процессов. Так, эксперт упомянул о крахе Византии, который напрямую связан с крестовыми походами из Западной Европы против главных торговых партнеров Восточной Римской империи, арабов. Таким образом, ученики, сдающие историю, должны понимать, что оба захвата Константинополя — в 1204 и в 1453 годах — случились после начала крестовых походов (первый из них — в 1096 году). И если в ЕГЭ попадется такой вопрос с несколькими вариантами ответов, можно будет сразу же исключить даты раньше 1100 года.