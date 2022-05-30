tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2022, 15:45

Published 30 мая 2022, 15:45

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Выпивший кузбассец оделся в платье для поимки педофила

Выпивший кузбассец оделся в платье для поимки педофила

30 мая 2022, 15:45
Фото: 1MI.
Пьяного местного жителя, расхаживавшего в женской одежде, поймали в Киселевске Кемеровской области.

Подозрительный мужчина, нарядившийся в платье и колготки и сделавший накладной бюст из воздушных шаров, был замечен проезжающими автомобилистами возле трассы. Они остановились, скрутили странного субъекта и вызвали полицию.

Прибывшим полицейским ряженый мужчина сообщил, что оделся так, чтоб выследить, приманить и обезвредить орудующего в городе маньяка.

Правоохранители установили, что, помимо вызывающего переодевания никаких правонарушений и, тем более, преступлений он не совершал. Чудачившего гражданина увезли родные, сообщает РИА «Новости».

Материалы по теме
Обматерил фельдшера: прохожие в Нижнем Тагиле вызвали скорую лежащему мужчине, а тот оказался буйным пьяницей (ФОТО, ВИДЕО)Пьяница из поселка Старатель теперь ответит за кражиАлкоголика из Нижнего Тагила лишили лицензии на оружие после выстрела себе в плечо
#Происшествия#Полиция#Алкоголь#Педофил#Кемеровская область#Женская одежда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика