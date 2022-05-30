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Posted 30 мая 2022, 14:15

Published 30 мая 2022, 14:15

Modified 29 ноября 2024, 18:38

Updated 29 ноября 2024, 18:38

Заразный куриный фарш обнаружили в Свердловской области

Заразный куриный фарш обнаружили в Свердловской области

30 мая 2022, 14:15
Фото: 1MI.
Сальмонеллу, возбудитель опасных заболеваний в мясе птицы выявили сотрудники лабораторий свердловского Россельхознадзора.

Найти в курином фарше бактерии, возбуждающих грозную инфекцию, смогли специалисты референтного центра организации в поселке Совхозный под Екатеринбургом. Продукцию успели осмотреть, прежде чем она пошла бы в продажу.

В мясе свердловских скороспелых цыплят найдена сальмонелла, провоцирующая острую кишечную инфекцию. Поставка ядовитой курятины в торговые точки предотвращена, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Это уже не первый случай обнаружения партий мяса курицы с сальмонеллой в Свердловской области в этом году.

#Новости УрФО#Здоровье#Россельхознадзор#Сальмонеллез#Мясо#Бактерии#Курица
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