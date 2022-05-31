10 лет скрывался от правосудия прятавшийся под фамилией жены екатеринбуржец

Грабитель квартиры в 2012 году сбежал из Екатеринбурга, женился и сменил фамилию. Благодаря этому он скрывался от правосудия 10 лет.

Силовики Екатеринбурга нашли и задержали преступника, который 10 лет скрывался от правосудия при помощи фамилии супруги. Речь идет о 40-летнем мужчине, который вместе с двумя приятелями ограбил квартиру на ул. Амундсена в 2012 году, пишет Е1. Воры хотели украсть деньги, однако нашли в жилье детей. Угрожая им расправой, они забрали средства и убежали. Личности грабителей были установлены. Двоих быстро задержали, а третьему удалось бежать в одну из соседних стран. Сразу после побега мужчина женился и взял фамилию супруги. В Екатеринбург мужчина вернулся уже с новым паспортом. Тем не менее 22 февраля мужчину задержали оперативники прямо в его квартире. Материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.