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Posted 31 мая 2022, 09:34

Published 31 мая 2022, 09:34

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

10 лет скрывался от правосудия прятавшийся под фамилией жены екатеринбуржец

31 мая 2022, 09:34
Грабитель квартиры в 2012 году сбежал из Екатеринбурга, женился и сменил фамилию. Благодаря этому он скрывался от правосудия 10 лет.

Силовики Екатеринбурга нашли и задержали преступника, который 10 лет скрывался от правосудия при помощи фамилии супруги. Речь идет о 40-летнем мужчине, который вместе с двумя приятелями ограбил квартиру на ул. Амундсена в 2012 году, пишет Е1.

Воры хотели украсть деньги, однако нашли в жилье детей. Угрожая им расправой, они забрали средства и убежали. Личности грабителей были установлены. Двоих быстро задержали, а третьему удалось бежать в одну из соседних стран.

Сразу после побега мужчина женился и взял фамилию супруги. В Екатеринбург мужчина вернулся уже с новым паспортом.

Тем не менее 22 февраля мужчину задержали оперативники прямо в его квартире. Материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

#Происшествия#Новости УрФО#Деньги#Ограбление#Грабитель
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