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Posted 31 мая 2022, 05:41

Published 31 мая 2022, 05:41

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

«Горячая линия» по вопросам качества детских товаров заработает в Нижнем Тагиле

«Горячая линия» по вопросам качества детских товаров заработает в Нижнем Тагиле

31 мая 2022, 05:41
Фото: 1MI.
«Горячая линия» для покупателей детских товаров с 23 мая по 10 июня 2022 года проводится в Нижнем Тагиле.

Организаторами планового мероприятия являются Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора и Нижнетагильский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Оно предваряет Всемирный День защиты детей и старт летней кампании детского отдыха и оздоровления.

Специалисты надзорного ведомства поведают заинтересованным, какую одежду и какие игрушки стоит брать детям, на что надо обращать внимание, отправляя ребенка в лагерь. Кроме того, сотрудники службы помогут составить исковые требования в случае приобретения товаров неудовлетворительных кондиций.

Выяснить интересующие моменты возможно как очно, так и позвонив.

Пункты для консультаций расположены в Нижнем Тагиле по адресам - улица Карла Маркса, 29, кабинеты 1, 2 (режим работы: каждый день с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:30); улица Окунева, 22, кабинет 208 (график: по понедельникам и четвергам с 09:00 до 16:00, пауза с 12:00 до 12:30).

Телефоны «горячей линии» - 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, сообщает администрация Нижнего Тагила.

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