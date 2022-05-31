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Posted 31 мая 2022, 11:57

Published 31 мая 2022, 11:57

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Лейкозом и диабетом после коронавируса заболели дети в Новоуральске

Лейкозом и диабетом после коронавируса заболели дети в Новоуральске

31 мая 2022, 11:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Зафиксированы случаи заболевания несовершеннолетних лейкозом и сахарным диабетом после перенесения коронавирусной инфекции в Новоуральске Свердловской области.

Тревожную новость сообщила педиатр и инфекционист местной поликлиники Ольга Качалкова. По ее словам, у младшеклассников вскоре после того, как они переболели COVID-19, обнаружили злокачественную онкологию и диабет. Также врач отмечает, что многие переболевшие дети долго не могут восстановить иммунитет и испытывают дефицит энергии.

Доктор считает, что подобная ситуация показывает важность вакцинации юных граждан. Как она отмечает, даже легко пережившие заболевание, впоследствии могут столкнуться со страшными осложнениями. Вакцина снижает эти риски, сообщает газета «Нейва».

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