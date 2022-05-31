Нижнетагильской филармонии 500 тысяч выделило правительство Свердловской области

Месяц назад тагильский градоначальник Владислав Пинаев попросил губернатора области найти средства на закупку нового оборудования для учреждения культуры. По словам мэра, это нужный подарок городу к юбилею, и приобретение современных инструментов позволит артистам ярче проявлять таланты, в том числе на юбилейный торжествах.