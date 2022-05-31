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Posted 31 мая 2022, 16:53

Published 31 мая 2022, 16:53

Modified 29 ноября 2024, 18:36

Updated 29 ноября 2024, 18:36

Нижнетагильской филармонии 500 тысяч выделило правительство Свердловской области

Нижнетагильской филармонии 500 тысяч выделило правительство Свердловской области

31 мая 2022, 16:53
Фото: 1MI .
Правительство Свердловской области предоставило полмиллиона рублей на обновление материально-технической базы филармонии в Нижнем Тагиле.

Месяц назад тагильский градоначальник Владислав Пинаев попросил губернатора области найти средства на закупку нового оборудования для учреждения культуры. По словам мэра, это нужный подарок городу к юбилею, и приобретение современных инструментов позволит артистам ярче проявлять таланты, в том числе на юбилейный торжествах.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предложение Пинаева и распорядился выделить нужную сумму. Ее хватит, в частности, на закупку синтезатора, колонок, микрофонов, микшерного пульта.

Это событие придаст хороший импульс развитию одной из немногих в стране муниципальных филармоний, пользующейся заслуженной популярностью у зрителей и слушателей, говорится на официальном сайте правительства Свердловской области.

#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Правительство#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Филармония#Оборудование#Музыкальные инструменты
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