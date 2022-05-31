Нижнетагильской филармонии 500 тысяч выделило правительство Свердловской области

Posted 31 мая 2022, 16:53
Published 31 мая 2022, 16:53
Modified 29 ноября 2024, 18:36
Updated 29 ноября 2024, 18:36
Месяц назад тагильский градоначальник Владислав Пинаев попросил губернатора области найти средства на закупку нового оборудования для учреждения культуры. По словам мэра, это нужный подарок городу к юбилею, и приобретение современных инструментов позволит артистам ярче проявлять таланты, в том числе на юбилейный торжествах.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предложение Пинаева и распорядился выделить нужную сумму. Ее хватит, в частности, на закупку синтезатора, колонок, микрофонов, микшерного пульта.
Это событие придаст хороший импульс развитию одной из немногих в стране муниципальных филармоний, пользующейся заслуженной популярностью у зрителей и слушателей, говорится на официальном сайте правительства Свердловской области.