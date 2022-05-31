Новый «Демидовский» туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил

Posted 31 мая 2022, 17:50
Published 31 мая 2022, 17:50
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Впервые туристы проведут путешествие по новому направлению с 10 по 12 июня, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Гиды подробно познакомят их с историей рода заводчиков и меценатов Демидовых, чья фамилия и дала название маршруту.
Туристам предоставлен выбор между двухдневной поездкой через Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил и занимающим три дня осмотром достопримечательностей Екатеринбурга, Невьянска и Нижнего Тагила. Анонсирован также четырехдневный тур, участники которого побывают еще и в Черноисточинске и Висиме.
В течение 2022 года намечено шесть тестовых поездок. Будут проанализировано, насколько популярен маршрут, что большинству нравятся, а что люди желали бы поправить, поведала «ТАСС-Урал» замдиректора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова. В перспективе, маршрут может приобрести федеральное значение.