tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2022, 17:50

Published 31 мая 2022, 17:50

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Новый «Демидовский» туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил

Новый «Демидовский» туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил

31 мая 2022, 17:50
Фото: 1MI.
В начале лета отдыхающие в Свердловской области осмотрят «Демидовский маршрут».

Впервые туристы проведут путешествие по новому направлению с 10 по 12 июня, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Гиды подробно познакомят их с историей рода заводчиков и меценатов Демидовых, чья фамилия и дала название маршруту.

Туристам предоставлен выбор между двухдневной поездкой через Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил и занимающим три дня осмотром достопримечательностей Екатеринбурга, Невьянска и Нижнего Тагила. Анонсирован также четырехдневный тур, участники которого побывают еще и в Черноисточинске и Висиме.

В течение 2022 года намечено шесть тестовых поездок. Будут проанализировано, насколько популярен маршрут, что большинству нравятся, а что люди желали бы поправить, поведала «ТАСС-Урал» замдиректора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова. В перспективе, маршрут может приобрести федеральное значение.

Материалы по теме
Нижний Тагил войдет в «Демидовский маршрут»Демидовский маршрут из Свердловской области войдет в перечень национальных маршрутовСпецорганизации будут наблюдать за туристами на сплавах Урала
#Свободное время#Новости УрФО#Нижний Тагил#Туризм#Маршрут#Поездка#Екатеринбург##2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика