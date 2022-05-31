Новый «Демидовский» туристический маршрут пройдет через Нижний Тагил

Туристам предоставлен выбор между двухдневной поездкой через Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил и занимающим три дня осмотром достопримечательностей Екатеринбурга, Невьянска и Нижнего Тагила. Анонсирован также четырехдневный тур, участники которого побывают еще и в Черноисточинске и Висиме.