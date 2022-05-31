Пинаев: «Транспорт встанет, если не предпринять меры»

Posted 31 мая 2022, 15:56
Published 31 мая 2022, 15:56
Modified 29 ноября 2024, 18:43
Updated 29 ноября 2024, 18:43
Градоначальник считает недостаточным майское повышение цены на рубль. Ранее с 23 мая цена проезда в автобусах Нижнего Тагила поднялась до 22 рублей. Администрация настоятельно просит РЭК поднять стоимость проезда еще на два рубля, до 24-х.
Сегодня физически наш транспорт встанет, если какие-то меры не предпринять,заявил Владислав Пинаев в эфире канала «Телекон».
По словам мэра, подъем цен является насущной необходимостью, ведь тариф не менялся уже три года, а топливо и комплектующие дорожают постоянно. Он отчитал представителей транспортной сферы, что они не повышали цену на малоощутимые для граждан рубль в год. Это позволило бы избежать многих проблем, уверен Пинаев.
Глава города также подготовил обращение к губернатору Свердловской области, чтобы он посодействовал утверждению в РЭК столь необходимого изменения.