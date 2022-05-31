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Posted 31 мая 2022, 15:56

Published 31 мая 2022, 15:56

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Пинаев: «Транспорт встанет, если не предпринять меры»

Пинаев: «Транспорт встанет, если не предпринять меры»

31 мая 2022, 15:56
Фото: 1MI.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев настаивает на необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте города.

Градоначальник считает недостаточным майское повышение цены на рубль. Ранее с 23 мая цена проезда в автобусах Нижнего Тагила поднялась до 22 рублей. Администрация настоятельно просит РЭК поднять стоимость проезда еще на два рубля, до 24-х.

Сегодня физически наш транспорт встанет, если какие-то меры не предпринять,заявил Владислав Пинаев в эфире канала «Телекон».

По словам мэра, подъем цен является насущной необходимостью, ведь тариф не менялся уже три года, а топливо и комплектующие дорожают постоянно. Он отчитал представителей транспортной сферы, что они не повышали цену на малоощутимые для граждан рубль в год. Это позволило бы избежать многих проблем, уверен Пинаев.

Глава города также подготовил обращение к губернатору Свердловской области, чтобы он посодействовал утверждению в РЭК столь необходимого изменения.

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#Транспорт#Новости УрФО#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Инфляция#Тариф#Повышение#Общественный транспорт#РЭК#Автобусы
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