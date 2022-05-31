tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2022, 11:05

Published 31 мая 2022, 11:05

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Победу на региональном конкурсе сочинений одержал тагильский школьник

Победу на региональном конкурсе сочинений одержал тагильский школьник

31 мая 2022, 11:05
Фото: 1MI.
Триумфатором областного конкурса «Листая семейный альбом» жюри выбрало четвероклассника из Нижнего Тагила.

Творческое мероприятие проведено ГУ МВД России по Свердловской области и РСМ. Конкурсное задание посвящено героическим предкам. Участникам необходимо было подготовить биографические эссе о родных, прошедших Великую Отечественную войну.

Всего в патриотическом литконкурсе участвовало свыше 200 ребят. И первого приза удостоен Степан Миханошин, ученик школы № 43 Нижнего Тагила. Кроме того, организаторами высоко оценена общественная деятельность работников образовательной сферы и правоохранительных органов Нижнего Тагила, сообщает Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области.

Материалы по теме
Определены победители фестиваля-конкурса Булата Окуджавы в Нижнем ТагилеВ ЕАО прошла защита проектов конкурса молодежных инициатив «Измени жизнь к лучшему»Конкурс «Лидеры России» собрал в Москве участников суперфинала
#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Конкурс#Школа#Победитель#Великая отечественная война#Образование#МВД#Литература#Сочинение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика