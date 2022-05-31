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Posted 31 мая 2022, 15:17

Published 31 мая 2022, 15:17

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

После ЛГБТ*-танца выпускников могут уволить директора лицея в Екатеринбурге

После ЛГБТ*-танца выпускников могут уволить директора лицея в Екатеринбурге

31 мая 2022, 15:17
Фото: 1MI.
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов настаивает на снятии с должности директора екатеринбургского лицея № 12, выпускники которого исполнили скандальный танец.

Солидарна с позицией министра руководитель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. С ее точки зрения, детям непросто без наставничества со стороны взрослых разобраться, что хорошо, а что плохо, что допустимо, а что нет, учитывая перенасыщенность современного инфополя. А руководство лицея упустило этот момент.

Юрий Биктуганов уверен, что руководство учебного заведения было обязано проконтролировать, какие номера собираются поставить школьники на праздничном мероприятии. Он считает недопустимой анархию в школьной самодеятельности, ведь это важная часть воспитательного процесса.

Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько эта задача актуальна, заявил министр.

Биктуганов считает объяснимым резонанс, возникший после сочтенного пропагандой нетрадиционных отношений танца. На его взгляд, возмущение — естественная реакция на непотребное творчество.

*ЛГБТ признаны террористической организацией на территории РФ.

Танец учеников лицея №12 Екатеринбурга посчитали пропагандой ЛГБТ
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