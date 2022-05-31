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Posted 31 мая 2022, 08:29

Published 31 мая 2022, 08:29

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Уникальную операцию провели ребенку с редкой патологией сосудов мозга в Екатеринбурге

Уникальную операцию провели ребенку с редкой патологией сосудов мозга в Екатеринбурге

31 мая 2022, 08:29
Фото: 1MI.
Ребенка с редкой патологией сосудов головного мозга, артериовенозной мальформацией, успешно прооперировали медики СОКБ № 1 в Екатеринбурге и их коллеги. Это первая подобная операция в Свердловской области.

Прооперированный ребенок страдал чрезвычайно опасной аномалией развития. Тяжелое врожденное заболевание перегружало как сердце, так и мозг, создавая постоянную угрозу для жизни малыша.

Почти все дети с данной патологией умирают, в лучшем случае, остаются инвалидами. Однако вовремя проведенная операция способна подарить ребенку полноценную долгую жизнь, и теперь удается спасать до 70 % детей со страшным диагнозом, рассказали медики.

Операцию провела екатеринбургский малоинвазивный хирург Камилла Мавлютова. Ей помогал нейрохирург Вадим Берестов. Подобные операции стало возможным проводить в Екатеринбурге, благодаря сотрудничеству СОКБ со столичным Федеральным центром мозга и нейротехнологий.

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