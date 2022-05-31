Уникальную операцию провели ребенку с редкой патологией сосудов мозга в Екатеринбурге

Почти все дети с данной патологией умирают, в лучшем случае, остаются инвалидами. Однако вовремя проведенная операция способна подарить ребенку полноценную долгую жизнь, и теперь удается спасать до 70 % детей со страшным диагнозом, рассказали медики.