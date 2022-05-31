Уникальную операцию провели ребенку с редкой патологией сосудов мозга в Екатеринбурге

Posted 31 мая 2022, 08:29
Published 31 мая 2022, 08:29
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Прооперированный ребенок страдал чрезвычайно опасной аномалией развития. Тяжелое врожденное заболевание перегружало как сердце, так и мозг, создавая постоянную угрозу для жизни малыша.
Почти все дети с данной патологией умирают, в лучшем случае, остаются инвалидами. Однако вовремя проведенная операция способна подарить ребенку полноценную долгую жизнь, и теперь удается спасать до 70 % детей со страшным диагнозом, рассказали медики.
Операцию провела екатеринбургский малоинвазивный хирург Камилла Мавлютова. Ей помогал нейрохирург Вадим Берестов. Подобные операции стало возможным проводить в Екатеринбурге, благодаря сотрудничеству СОКБ со столичным Федеральным центром мозга и нейротехнологий.