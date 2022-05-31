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Posted 31 мая 2022, 09:32

Published 31 мая 2022, 09:32

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

За подделку документов осуждена следователь из Верхней Салды

За подделку документов осуждена следователь из Верхней Салды

31 мая 2022, 09:32
Фото: 1MI.
За подлог результатов судмедэкспертизы два года условно получила следователь МВД Верхней Салды Юлия Медведева.

Медведева вела дело о намеренном нанесении телесных повреждений. Двое мужчин травмировали третьего в ходе завязавшейся между ними драки.

Один из нанесших побои граждан - товарищ супруга следовательницы. Женщина решила помочь ему избежать строгого наказания. Для этого она, применив поддельный удостоверяющий штамп, исказила заключение экспертизы по делу.

Судья обнаружил нестыковки и обратился в судмедэкспертизу, чтобы проверить данные. Там подтвердили факт подделки. В результате, уже сама следователь очутилась в роли подсудимой.

Теперь же приговор в отношении мошенницы вступил в должность. Экс-следователь наказана на два года условно с лишением права еще два года работать в органах, рассказ осведомленный источник в правоохранительных структурах URA.RU.

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#Происшествия#Новости УрФО#Верхняя и Нижняя Салда#Суд#Судмедэкспертиза#Подделка#Следователь#Условный срок
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