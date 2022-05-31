За подделку документов осуждена следователь из Верхней Салды

Posted 31 мая 2022, 09:32
Published 31 мая 2022, 09:32
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Медведева вела дело о намеренном нанесении телесных повреждений. Двое мужчин травмировали третьего в ходе завязавшейся между ними драки.
Один из нанесших побои граждан - товарищ супруга следовательницы. Женщина решила помочь ему избежать строгого наказания. Для этого она, применив поддельный удостоверяющий штамп, исказила заключение экспертизы по делу.
Судья обнаружил нестыковки и обратился в судмедэкспертизу, чтобы проверить данные. Там подтвердили факт подделки. В результате, уже сама следователь очутилась в роли подсудимой.
Теперь же приговор в отношении мошенницы вступил в должность. Экс-следователь наказана на два года условно с лишением права еще два года работать в органах, рассказ осведомленный источник в правоохранительных структурах URA.RU.