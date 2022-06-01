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Posted 1 июня 2022, 10:06

Published 1 июня 2022, 10:06

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Бизнесмены Урала получают таможенные льготы на 210 миллионов рублей

Бизнесмены Урала получают таможенные льготы на 210 миллионов рублей

1 июня 2022, 10:06
Фото: 1MI.
Уральским предпринимателям оказвают поддержку в виде таможенных льгот в размере 220 миллионов рублей.

Частники Урала, задействованные во внешней торговле, получили значительные преференции. В апреле на отдельные категории товаров, производимых и продаваемых в границах Евразийского экономического союза, введена ставка ввозных пошлин в ноль процентов.

Примененные меры позволили фирмам сэкономить свыше 135 миллионов рублей. Кроме того, разрешается частично получить назад уплаченные незадолго до ее утверждения пошлины. Кроме того, новые нормы предусматривают льготы на импорт и продажу общественно важной продукции, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

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