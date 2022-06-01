Борьба со спамом усиливается в Свердловской области

Форма доступна на сайтах ФАС РФ и УФАС по Свердловской области - https://fas.gov.ru/pages/zhaloby-sms. Кроме того, аналогичная форма размещена на онлайн-ресурсах уже нескольких операторов связи, сообщает Свердловское УФАС.