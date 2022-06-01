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Posted 1 июня 2022, 10:03

Published 1 июня 2022, 10:03

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Борьба со спамом усиливается в Свердловской области

Борьба со спамом усиливается в Свердловской области

1 июня 2022, 10:03
Фото: 1MI.
Федеральной антимонопольной службой и сотовыми операторами разработан и начал внедряться новый способ борьбы со спам-рассылками.

Огромное количество обращений недовольные люди адресовали надзорному органу по причине участившихся случаев мошеннических звонков и писем.

Поэтому ФАС, объединив усилия с мобильными компаниями, открыл единый сервис, куда граждане могут присылать жалобы, которые будут оперативно рассматриваться.

Данная мера стала развитием запущенного ранее проекта «Антиспам». Она позволит быстро блокировать номера аферистов. Планируется, что вредоносная реклама будет замораживать в течение трех суток.

Форма доступна на сайтах ФАС РФ и УФАС по Свердловской области - https://fas.gov.ru/pages/zhaloby-sms. Кроме того, аналогичная форма размещена на онлайн-ресурсах уже нескольких операторов связи, сообщает Свердловское УФАС.

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