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Posted 1 июня 2022,, 12:17

Published 1 июня 2022,, 12:17

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Брокер Ракута заявил о возрастающем спросе на загородные дома в России

1 июня 2022, 12:17
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что спрос на строительство загородных домов в России переживает «второе рождение».

Как сообщает NEWS.ru, эксперт по недвижимости отметил, что возрастающий спрос на строительство загородных домов подстегивает принятая кабмином льготная программа ипотеки, позволяющая строить жилье своими силами — без привлечения профессиональных застройщиков.

По словам Ракута, тренд на строительство частных домов начался во время пандемии. После этого правительство запустило льготную семейную ипотеку под 5% и льготную программу под 9%, кто не подходит под семейную. Это также повысило интерес к загородной недвижимости.

Тем не менее эксперт отметил, такая тенденция вряд ли разгрузит городские массовые застройки, поскольку не все готовы переехать за город на все время.

#Общество
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