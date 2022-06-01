tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2022, 10:35

Published 1 июня 2022, 10:35

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Буддистская святыня Свердловской области станет туристической «меккой»

Буддистская святыня Свердловской области станет туристической «меккой»

1 июня 2022, 10:35
Фото: 1MI.
Разрабатывается новый туристический маршрут с подъемом на гору Качканар и осмотром расположенных на ней культовых сооружений буддистов.

Промышленники, руководство области и представители общины «Шедруб Линг» пришли к общей договоренности. Неподалеку от религиозного объекта расположен карьеры, природные ресурсы из которого добываются в том числе посредством взрывных работ. Однако удалось согласовать меры безопасности, сообщил мэр Качканара Андрей Ярославцев.

По словам градоначальника, планируется, что туристы, проходящие по маршруту, смогут обозреть все главные достопримечательности города, включая статую Будды и монументы-ступы на горном пике. В перспективе там появятся места для привала, санузлы и панорамные площадки. Суммарно маршрут протянется на семь километров.

Материалы по теме
Свердловские буддисты с горы Качканар приняли решение покинуть монастырьСвердловские буддисты с горы Качканар и ЕВРАЗ уладили конфликтЕВРАЗ начал снос построек у монастыря буддистов на горе Качканар
#Свободное время#Новости УрФО#Туризм#Взрыв#Качканар#Гора#Туристический маршрут#Карьер#Достопримечательности#Буддисты##2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика