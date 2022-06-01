ЕВРАЗ приостановил набор персонала из-за экономических проблем

В результате холдинг ЕВРАЗ, который включает в себя тагильское предприятие НТМК, с 1 июня приостанавливает массовый прием персонала: вопросы восполнения необходимых кадров теперь будет рассматривать вице-президент или президент компании. Основной задачей, отметили в ЕВРАЗе, станет экономия затрат, не влияющая на основное производство с полной загрузкой.