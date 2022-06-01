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Posted 1 июня 2022, 12:09

Published 1 июня 2022, 12:09

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

ЕВРАЗ приостановил набор персонала из-за экономических проблем

1 июня 2022, 12:09
Холдинг ЕВРАЗ, в который входит Нижнетагильский металлургический комбинат, заявил об ухудшении экономической ситуации и приостановке массового набора персонала.

Спустя три месяца новая экономическая реальность ударила по металлургической отрасли: крупнейшая ассоциация «Русская сталь», объединяющая «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат и ЕВРАЗ, объявила об экономических проблемах, связанных с укреплением рубля и ростом налоговой загрузки.

В результате холдинг ЕВРАЗ, который включает в себя тагильское предприятие НТМК, с 1 июня приостанавливает массовый прием персонала: вопросы восполнения необходимых кадров теперь будет рассматривать вице-президент или президент компании. Основной задачей, отметили в ЕВРАЗе, станет экономия затрат, не влияющая на основное производство с полной загрузкой.

Компания по-прежнему делает все возможное, чтобы сохранить стабильное производство, поддержать коллективы и выполнить свои социальные обязательства, следует из письма холдинга.

Ранее металлургические гиганты просили правительство отменить акциз на жидкую сталь, снизить налог на добычу полезных ископаемых и ослабить рубль. Однако изменений пока что не последовало. При этом кардинальные негативные последствия возникли за считаные месяцы: еще 18 марта градообразующее предприятие города НТМК сообщило редакции TagilCity.ru, что ситуация остается стабильной.

В настоящее время ЕВРАЗ НТМК работает стабильно и в полном объёме выполняет все обязательства перед сотрудниками, численность работников не снижается, приём на комбинат новых сотрудников осуществляется в стандартном режиме, отметила начальник управления по связям с общественностью Евраз НТМК Татьяна Казакова.

Напомним, 24 февраля началась спецоперация России на Украине, поэтому ряд государств, не согласившись с данной политикой, ввел санкции против нашей страны. Под них попал и холдинг ЕВРАЗ.

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#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Россия#ЕВРАЗ НТМК#Украина#Металлургия
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