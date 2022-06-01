ЕВРАЗ приостановил набор персонала из-за экономических проблем

Posted 1 июня 2022, 12:09
Published 1 июня 2022, 12:09
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Спустя три месяца новая экономическая реальность ударила по металлургической отрасли: крупнейшая ассоциация «Русская сталь», объединяющая «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат и ЕВРАЗ, объявила об экономических проблемах, связанных с укреплением рубля и ростом налоговой загрузки.
В результате холдинг ЕВРАЗ, который включает в себя тагильское предприятие НТМК, с 1 июня приостанавливает массовый прием персонала: вопросы восполнения необходимых кадров теперь будет рассматривать вице-президент или президент компании. Основной задачей, отметили в ЕВРАЗе, станет экономия затрат, не влияющая на основное производство с полной загрузкой.
Компания по-прежнему делает все возможное, чтобы сохранить стабильное производство, поддержать коллективы и выполнить свои социальные обязательства, следует из письма холдинга.
Ранее металлургические гиганты просили правительство отменить акциз на жидкую сталь, снизить налог на добычу полезных ископаемых и ослабить рубль. Однако изменений пока что не последовало. При этом кардинальные негативные последствия возникли за считаные месяцы: еще 18 марта градообразующее предприятие города НТМК сообщило редакции TagilCity.ru, что ситуация остается стабильной.
В настоящее время ЕВРАЗ НТМК работает стабильно и в полном объёме выполняет все обязательства перед сотрудниками, численность работников не снижается, приём на комбинат новых сотрудников осуществляется в стандартном режиме, отметила начальник управления по связям с общественностью Евраз НТМК Татьяна Казакова.
Напомним, 24 февраля началась спецоперация России на Украине, поэтому ряд государств, не согласившись с данной политикой, ввел санкции против нашей страны. Под них попал и холдинг ЕВРАЗ.