Глава Нижнего Тагила наградил лучших учащихся города

В первую очередь градоначальник отметил лучших из лучших — десятку особо отличившихся учеников школ и центров дополнительного образования. Ребята неоднократно становились победителями всероссийских олимпиад, лауреатами и призерами конкурсов и состязаний различных уровней. Так, Алина Миронова из 9-й школы поселка Уралец вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена», а также завоевала диплом призера в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. А воспитанник ГАУ СО СШОР «Аист» Никита Котов является кандидатом в спортивную сборную России по фристайлу 2022–2023 годов.