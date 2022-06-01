tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2022, 04:22

Published 1 июня 2022, 04:22

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Куйвашев высказался о ситуации со скандальным танцем в уральской школе

Куйвашев высказался о ситуации со скандальным танцем в уральской школе

1 июня 2022, 04:22
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает неприемлемым увольнять директора лицея № 12 в Екатеринбурге в связи с резонансным танцем выпускников.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает неприемлемым увольнять директора лицея № 12 в Екатеринбурге в связи с резонансным танцем выпускников.

Куйвашев подчеркнул, что директор лицея Любовь Кулева - заслуженный педагог с более чем полувековым стажем. По словам главы региона, ей удалось построить эталонное во многих отношениях образовательное учреждение.

Об успешности работы директора наглядно свидетельствует и то, как рьяно во время скандала ее поддержали учащиеся, родители, выпускники, и это важнее мнения постоянно критикующего Екатеринбург журналиста Владимира Соловьева, уверен губернатор.

Глава региона признался, что ему не по душе танец выпускников. Тем не менее, он призвал не забывать, что это лишь пародия и шутка, пусть и не совсем удачная. А одна сомнительная хохма учеников не должна заставить забыть обо всех достижениях директора, что бы на этот счет ни думал.

За шутку можно пожурить - и школьников, и учителей. Но это максимум,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице ВКонтакте.

Материалы по теме
Танец учеников лицея №12 Екатеринбурга посчитали пропагандой ЛГБТ
#Общество#Новости УрФО#Скандал#Увольнение#Евгений Куйвашев#Выпускники#Директор#Танец#Лицей#Владимир Соловьев#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика