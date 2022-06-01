Куйвашев высказался о ситуации со скандальным танцем в уральской школе

Глава региона признался, что ему не по душе танец выпускников. Тем не менее, он призвал не забывать, что это лишь пародия и шутка, пусть и не совсем удачная. А одна сомнительная хохма учеников не должна заставить забыть обо всех достижениях директора, что бы на этот счет ни думал.