Лошадь нападает на людей и собак в Верхней Салде

Животное бесхозно пасется на улице Урицкого. По свидетельствам салдинцев, хозяина лошади нашли, однако он закрывает глаза на проблему. Местные жители жалуются, что лошадь проявляет беспричинную ярость ко всем мимо проходящим. Раздражение у нее вызывают и люди, и собаки.