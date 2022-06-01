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Posted 1 июня 2022, 05:49

Published 1 июня 2022, 05:49

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Лошадь нападает на людей и собак в Верхней Салде

Лошадь нападает на людей и собак в Верхней Салде

1 июня 2022, 05:49
Фото: 1MI.
Агрессивная лошадь несколько раз атаковала жителей Верхней Салды, один из которых после даже попал в больницу.

Животное бесхозно пасется на улице Урицкого. По свидетельствам салдинцев, хозяина лошади нашли, однако он закрывает глаза на проблему. Местные жители жалуются, что лошадь проявляет беспричинную ярость ко всем мимо проходящим. Раздражение у нее вызывают и люди, и собаки.

А 29 мая ей удалось нагнать, повалить и затоптать мужчину. Жертву копытного спасла женщина, увидевшая происшествие и отогнавшая животное от уже раненого мужчины. По словам горожан, полиция, прибывшая на место инцидента, никаких действий не предприняла. Потерпевшего с травмами доставили в больницу.

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#Происшествия#Новости УрФО#Верхняя и Нижняя Салда#Опасность#Лошадь#Собаки#Пострадавший#Агрессия
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