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Posted 1 июня 2022, 08:48

Published 1 июня 2022, 08:48

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Мужчину зарезали в пригороде Екатеринбурга

Мужчину зарезали в пригороде Екатеринбурга

1 июня 2022, 08:48
Фото: 1MI.
Преступники ножом убили 44-летнего мужчину в коллективном саду «Нива» в городе-спутнике уральской столицы Березовский.

Местному жителю шею пронзили ножом. Он скончался на месте трагедии. Свидетели трагедии вызвали полицию. Правоохранители быстро прибыли, но мужчина уже скончался, а злоумышленники скрылись. Предполагается, что убийцами могут быть знакомые погибшего, сообщил E1 очевидец произошедшего.

В СК сведения о факте убийства названы достоверными, детали будут раскрыты позже.

Подобные преступления — не редкость в Свердловской области. Ранее в Нижнем Тагиле полиции добровольно сдался 37-летний мужчина, также ножом убивший знакомого, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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