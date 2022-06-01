Мужчину зарезали в пригороде Екатеринбурга

Местному жителю шею пронзили ножом. Он скончался на месте трагедии. Свидетели трагедии вызвали полицию. Правоохранители быстро прибыли, но мужчина уже скончался, а злоумышленники скрылись. Предполагается, что убийцами могут быть знакомые погибшего, сообщил E1 очевидец произошедшего.