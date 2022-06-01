Откладывавшийся из-за пандемии концерт «Руки Вверх!» пройдет в Екатеринбурге

В 2021 году концерт не стали проводить, так как ограничения продолжали действовать, хоть и в ослабленном виде: запрещалось заполнение арены более чем на три четверти мест. Ряду людей, уже приобретших билеты, но решивших отказаться от похода в связи с переносами, пришлось в судебном порядке добиваться возврата средств за билеты, сообщает 66.RU.