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Posted 1 июня 2022, 17:02

Published 1 июня 2022, 17:02

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Пролет строящегося дома рухнул в Екатеринбурге

Пролет строящегося дома рухнул в Екатеринбурге

1 июня 2022, 17:02
Фото: 1MI.
Верхний этаж возводимой в Екатеринбурге многоэтажки обрушился 1 июня.

ЧП произошло на стройке в Академическом районе главного города области. Бетонные конструкции и пиломатериалы на верхнем ярусе возводимого объекта падали с сильным шумом, сообщила корреспондент E1.

Происшествие обошлось без раненых. Несмотря на то, что оно, вероятно, затормозит строительство, устойчивости остова многоэтажки ничего не угрожает, рассказали представители фирмы-застройщика.

Это не первое серьезное происшествие на стройках уральской столицы в этом году. Так в феврале строитель погиб при обвале грунта в котловане.

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#Происшествия#Новости УрФО#Обрушение#Стройка#Этаж#Екатеринбург
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