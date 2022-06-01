Пролет строящегося дома рухнул в Екатеринбурге

Posted 1 июня 2022, 17:02
Published 1 июня 2022, 17:02
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
ЧП произошло на стройке в Академическом районе главного города области. Бетонные конструкции и пиломатериалы на верхнем ярусе возводимого объекта падали с сильным шумом, сообщила корреспондент E1.
Происшествие обошлось без раненых. Несмотря на то, что оно, вероятно, затормозит строительство, устойчивости остова многоэтажки ничего не угрожает, рассказали представители фирмы-застройщика.
Это не первое серьезное происшествие на стройках уральской столицы в этом году. Так в феврале строитель погиб при обвале грунта в котловане.