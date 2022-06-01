Русский терьер покусал женщину с йоркширским терьером в Верхней Салде

Posted 1 июня 2022, 14:30
Published 1 июня 2022, 14:30
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Инцидент произошел еще 15 мая. Местная жительница вывела на прогулку своего йоркширского терьера. В тот самый момент у ее дома припарковалась машина. По словам женщины, из него, сорвавшись с хозяйского поводка, выскочил русский черный терьер.
Женщина рассказывает, что в момент, когда чужая собака побежала в ее направлении, она взяла в руки своего питомца и отвернулась от черного пса. Однако это не уберегло женщину. Тот вонзил зубы ей в руку, практически прокусив ее.
В больнице пострадавшей выдали справку, подтверждающую рану от укуса. Она уверена, что, если бы она не была бы одета в куртку, травма была бы еще серьезнее.
Хозяин проявившей агрессию собаки, известный историк, извинился перед потерпевшей. Как говорит женщина, он пообещал теперь выгуливать черныша в наморднике. В свою очередь женщина не стала обращаться в суд, передает ее рассказ «КП-Екатеринбург».