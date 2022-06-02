Факт обрушения этажа на стройке в Екатеринбурге опровергает застройщик

Posted 2 июня 2022, 10:23
Published 2 июня 2022, 10:23
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
Накануне жителей уральской столицы привлек и встревожил громкий шум, раздавшийся на стройплощадке в Академическом районе. Было замечено, что возводимый там дом лишился на данный момент верхнего этажа. Как следствие, возникли соображения об обрушении.
В «РСГ-Академическое» высказались по поводу происшествия. В организации сказали, что сведения об обвале не соответствуют действительности. Часть плиты была планово демонтирована по требованию надзорного ведомства, выявившего недочеты в ходе работ на этом этаже, сообщает E1 со ссылкой на застройщика.