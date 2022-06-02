Факт обрушения этажа на стройке в Екатеринбурге опровергает застройщик

В «РСГ-Академическое» высказались по поводу происшествия. В организации сказали, что сведения об обвале не соответствуют действительности. Часть плиты была планово демонтирована по требованию надзорного ведомства, выявившего недочеты в ходе работ на этом этаже, сообщает E1 со ссылкой на застройщика.