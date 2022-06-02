Где дешевле? Сравниваем цены в магазинах Тагила с региональной статистикой

Разнится с региональной статистикой цена на картофель — в «Магните» и «Ленте» она ниже на 8-10%, а в «Монетке» и «Пятерочке» выше на 10-17%. Морковь выгоднее покупать в «Магните», где ее стоимость ниже заявленной Свердловскстатом почти на треть. Также сеть предлагает низкие цены на сахар, гречку, яйца, масло, муку, лук, огурцы, свеклу, яблоки, курицу. А в «Монетке» стоимость продуктовой корзины остается в среднем значении среди магазинов. В «Ленте» же можно найти самые дешевые соль, рис, картофель, помидоры, капусту, в «Пятерочке» — молоко.