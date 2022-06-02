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Posted 2 июня 2022, 14:30

Published 2 июня 2022, 14:30

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Избитый толпой мигрантов екатеринбуржец скончался в больнице

Избитый толпой мигрантов екатеринбуржец скончался в больнице

2 июня 2022, 14:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Екатеринбуржец Алексей Казанцев, на которого напали мигранты, приехавшие на заработки из азиатской республики, умер от полученных травм 2 июня.

Из больницы с печальным известием позвонили утром. Сейчас ведется подготовка к похоронам. Прощание с Алексеем пройдет послезавтра либо в понедельник, рассказала E1 супруга погибшего Наталья.

В ночь на 29 мая толпа злоумышленников накинулась на Алексея на безлюдной улице. Предполагается, что нападение вызвано тем, что шедший домой с праздника Алексей вступился за женщину, к которой приставали мигранты. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

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