Избитый толпой мигрантов екатеринбуржец скончался в больнице

Posted 2 июня 2022, 14:30
Published 2 июня 2022, 14:30
Modified 29 ноября 2024, 18:43
Updated 29 ноября 2024, 18:43
Из больницы с печальным известием позвонили утром. Сейчас ведется подготовка к похоронам. Прощание с Алексеем пройдет послезавтра либо в понедельник, рассказала E1 супруга погибшего Наталья.
В ночь на 29 мая толпа злоумышленников накинулась на Алексея на безлюдной улице. Предполагается, что нападение вызвано тем, что шедший домой с праздника Алексей вступился за женщину, к которой приставали мигранты. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.