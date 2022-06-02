Избитый толпой мигрантов екатеринбуржец скончался в больнице

В ночь на 29 мая толпа злоумышленников накинулась на Алексея на безлюдной улице. Предполагается, что нападение вызвано тем, что шедший домой с праздника Алексей вступился за женщину, к которой приставали мигранты. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.