Начальник из ГИБДД ездил на авто с запрещенной тонировкой в Екатеринбурге

Posted 2 июня 2022, 14:55
Published 2 июня 2022, 14:55
Modified 29 ноября 2024, 18:43
Updated 29 ноября 2024, 18:43
Игоря Заховаева, направлявшегося за рулем своей Toyota Camry на работу, попросили остановиться инспекторы ГИБДД. Они выписали ему штраф в полтысячи рублей за обклейку темной пленкой всех стекол транспортного средства, запрещенную законодательством, сообщает Е1, ссылаясь на анонимного инсайдера.
В конце минувшего года Игоря Заховаева подозревали в более серьезном неправомерном деянии. Он обвинялся в причастности в коррупционном скандале в екатеринбургских автошколах. Однако вину занимающего высокое служебное положение Заховаева установить не удалось.