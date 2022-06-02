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Posted 2 июня 2022, 14:55

Published 2 июня 2022, 14:55

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Начальник из ГИБДД ездил на авто с запрещенной тонировкой в Екатеринбурге

Начальник из ГИБДД ездил на авто с запрещенной тонировкой в Екатеринбурге

2 июня 2022, 14:55
Фото: 1MI.
Руководитель екатеринбургского МРЭО ГИБДД Игорь Заховаев заплатит штраф за незаконный тюнинг своего автомобиля - тонировку вкруг.

Игоря Заховаева, направлявшегося за рулем своей Toyota Camry на работу, попросили остановиться инспекторы ГИБДД. Они выписали ему штраф в полтысячи рублей за обклейку темной пленкой всех стекол транспортного средства, запрещенную законодательством, сообщает Е1, ссылаясь на анонимного инсайдера.

В конце минувшего года Игоря Заховаева подозревали в более серьезном неправомерном деянии. Он обвинялся в причастности в коррупционном скандале в екатеринбургских автошколах. Однако вину занимающего высокое служебное положение Заховаева установить не удалось.

#Происшествия#Новости УрФО#ГИБДД#Штраф#Начальник#Тонировка#Екатеринбург
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