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Posted 2 июня 2022, 03:05

Published 2 июня 2022, 03:05

Modified 18 сентября 2022, 15:14

Updated 18 сентября 2022, 15:14

Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год

Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год

2 июня 2022, 03:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Подведены итоги онлайн-голосования за приоритетные направления благоустройства Нижнего Тагила в 2023 году.

Как оказалось, наибольшей востребованностью у горожан пользуется идея проекта благоустройства Нижне-Выйского сквера, который поддержало почти 30 тысяч человек. Сопоставимые, но чуть меньшие цифры в активе инициативы по оборудованию пешего маршрута на Черноисточинском шоссе.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет преображена территория сквера, за что ратовало множество горожан. Вместе с тем, за освежение облика Черноисточинского шоссе обустройство пешеходной зоны выступило ненамного меньше людей.

Исходя из активного голосования сразу за два объекта, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев собирается послать письмо областному ведомству ЖКХ с просьбой изыскать средства и на вторую по популярности общественную инициативу.

Всего с середины апреля до конца мая нашли время проголосовать 70 тысяч тагильчан в возрасте от 14 лет и выше. Показатель на 20 тысяч превзошел прошлогодний результат, так как голосование показало свою эффективность, а людям хочется видеть вокруг как можно больше положительных перемен, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

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