Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год

Posted 2 июня 2022, 03:05
Published 2 июня 2022, 03:05
Modified 18 сентября 2022, 15:14
Updated 18 сентября 2022, 15:14
Как оказалось, наибольшей востребованностью у горожан пользуется идея проекта благоустройства Нижне-Выйского сквера, который поддержало почти 30 тысяч человек. Сопоставимые, но чуть меньшие цифры в активе инициативы по оборудованию пешего маршрута на Черноисточинском шоссе.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет преображена территория сквера, за что ратовало множество горожан. Вместе с тем, за освежение облика Черноисточинского шоссе обустройство пешеходной зоны выступило ненамного меньше людей.
Исходя из активного голосования сразу за два объекта, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев собирается послать письмо областному ведомству ЖКХ с просьбой изыскать средства и на вторую по популярности общественную инициативу.
Всего с середины апреля до конца мая нашли время проголосовать 70 тысяч тагильчан в возрасте от 14 лет и выше. Показатель на 20 тысяч превзошел прошлогодний результат, так как голосование показало свою эффективность, а людям хочется видеть вокруг как можно больше положительных перемен, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.