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Posted 2 июня 2022, 16:00

Published 2 июня 2022, 16:00

Modified 18 сентября 2022, 15:14

Updated 18 сентября 2022, 15:14

Сразу две общественных территории могут благоустроить в Тагиле по итогам голосования

Сразу две общественных территории могут благоустроить в Тагиле по итогам голосования

2 июня 2022, 16:00
Фото: 1MI.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уверен, что необходимо поддержать оба проекта благоустройства, получивших наивысшую поддержку на прошедшем в сети голосовании.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уверен, что необходимо поддержать оба проекта благоустройства, получивших наивысшую поддержку на прошедшем в сети голосовании.

Градоначальник считает, что нельзя игнорировать пожелания тагильчан модернизировать сразу два знаковых места досуга. Мэр отметил, что инициативными и неравнодушными людьми проведена серьезная работа по привлечению горожан к голосованию, и эта работа должна принести максимальный результат.

Нижне-Выйский сквер и пешеходная зона на Черноисточинском шоссе оказались лидерами по итогам голосование, на котором выбиралось, какое место на будущий год отреконструируют в рамках федеральной программой. Оба «кандидата» шли впритык, и сквер опередил шоссе всего на 600 голосов.

В связи с этим Владислав Пинаев собрался попросить министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рассмотреть возможность выделения средств на обе поддержанных горожанами достопримечательности, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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