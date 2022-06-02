Цыганка из Екатеринбурга воспитывала купленного сына. 25-летнюю Светлану Болосо обвиняют в том, что она полгода назад купила годовалого ребенка по организации ее дяди Вячеслава. Мальчика выкрали из семьи в Ростовской области. По делу о похищении и торговле детьми проходит четыре человека, пишет Е1.