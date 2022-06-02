У экс-следователя в Каменске-Уральском проходят обыски

Posted 2 июня 2022, 12:38
Published 2 июня 2022, 12:38
Modified 18 сентября 2022, 15:14
Updated 18 сентября 2022, 15:14
Обыски проводят сотрудники сотрудники областного управления СК. Следственные мероприятия обоснованы необходимостью продолжения расследования, длящегося уже около года, сообщает E1 со ссылкой на информатора в силовых структурах.
Стаж Юлии Макеровой составлял около 20 лет. Она дослужилась до капитана, трудилась в главном следственном управлении области. На ее счету немало успешных расследований, включая несколько резонансных.
Летом 2021 года Макерову обвинили во взяточничестве и отстранили от деятельности. Она пробовала вернуться на работу в судебном порядке, однако суд не удовлетворил ее требования.