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Posted 2 июня 2022, 12:38

Published 2 июня 2022, 12:38

Modified 18 сентября 2022, 15:14

Updated 18 сентября 2022, 15:14

У экс-следователя в Каменске-Уральском проходят обыски

У экс-следователя в Каменске-Уральском проходят обыски

2 июня 2022, 12:38
Фото: 1MI.
Обыск по делу о коррупции проходит в Каменске-Уральском Свердловской области в доме экс-следователя Юлии Макеровой. Кроме того, обыскивают ее прежнее рабочее место.

Обыски проводят сотрудники сотрудники областного управления СК. Следственные мероприятия обоснованы необходимостью продолжения расследования, длящегося уже около года, сообщает E1 со ссылкой на информатора в силовых структурах.

Стаж Юлии Макеровой составлял около 20 лет. Она дослужилась до капитана, трудилась в главном следственном управлении области. На ее счету немало успешных расследований, включая несколько резонансных.

Летом 2021 года Макерову обвинили во взяточничестве и отстранили от деятельности. Она пробовала вернуться на работу в судебном порядке, однако суд не удовлетворил ее требования.

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#Происшествия#Новости УрФО#Каменск-Уральский#Коррупция#Обыск#Следствие#Взятка#СК РФ#Подозрение
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