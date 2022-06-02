В Первоуральске спасатели сняли с дерева павлина

Спасатели Первоуральска днем 31 мая приехали на необычный выезд – им пришлось снимать с дерева павлина. сняли с дерева павлина. Дело в том, что им позвонила местная жительница, которая рассказала, что павлин находится между веток деревьев, он застрял, сообщает пожарно-спасательная служба Первоуральска.