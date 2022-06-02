В Первоуральске спасатели сняли с дерева павлина

Posted 2 июня 2022, 04:59
Published 2 июня 2022, 04:59
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
Спасатели Первоуральска днем 31 мая приехали на необычный выезд – им пришлось снимать с дерева павлина. сняли с дерева павлина. Дело в том, что им позвонила местная жительница, которая рассказала, что павлин находится между веток деревьев, он застрял, сообщает пожарно-спасательная служба Первоуральска.
Спасательные мероприятия проходили на территории детского сада «Филипок». Выяснилось, что данная птица проживала в частном доме, но сбежала. Когда хозяйка заметила пропажу, то бросилась на поиски и нашла своего «питомца» запутанного в ветках.
Спасли павлина за несколько минут. Спасатели поднялись на дерево по лестнице и сняли птицу.