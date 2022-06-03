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Posted 3 июня 2022, 07:58

Published 3 июня 2022, 07:58

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Два мальчика утонули в котловане в Тюменской области

Два мальчика утонули в котловане в Тюменской области

3 июня 2022, 07:58
Фото: 1MI.
Во время рыбалки и купания в деревне два маленьких брата погибли в котловане в Тюменской области.

Несчастный случай произошел 2 июня. Два брата 6 и 10 лет отправились удить рыбу в глубоком котловане, выкопанном поблизости с их домом в деревне Решетниково. По невыясненным пока причинам оба мальчишки утонули.

Прибывшие на место трагедии криминалисты допрашивают свидетелей и ответственных за безопасный детский отдых, а также проводят судебно-медицинское исследование.

Кроме того, правоохранители собираются оценить, почему местными властями не проведена достаточная работа по обеспечению жизни и здоровья купающихся.

При установлении фактов злостных нарушений будут предприняты незамедлительные меры по привлечению виновных к ответственности, сообщили «КП-Тюмень» в пресс-службе СК по Тюменской области.

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#Происшествия#Дети#Гибель#Рыбалка#Утонувшие#Тюменская область#Водоем#Купание
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