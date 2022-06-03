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Posted 3 июня 2022, 16:23

Published 3 июня 2022, 16:23

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

Мэр Нижнего Тагила призвал собаководов гулять в специально отведенных местах

Мэр Нижнего Тагила призвал собаководов гулять в специально отведенных местах

3 июня 2022, 16:23
Фото: 1MI.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отреагировал на недовольство горожан выгулом собак на территории школ.

Тагильчане сообщили Владиславу Пинаеву о том, что нерадивые хозяева выгуливают собак во дворах школ № 50 и № 80. После себя они оставляют мусор. Кроме того, ряд владельцев даже не надевают на собак ошейники с поводками и намордники.

Владислав Пинаев отметил, что в правила благоустройства города внесены замечания, предусматривающие категорический запрет на выгул собак в школьных дворах. Он пообещал обсудить с полицейскими усиления надзора за данной ситуацией.

Кроме того, мэр выразил надежду на сознательность хозяев животных.

Давайте уважать друг друга. Гулять на специально отведенных местах или хотя бы на других территориях,сказал Владислав Пинаев.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Нарушение#Выгул собак#Собаки#Благоустройство города#Школы
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