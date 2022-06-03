Мэр Нижнего Тагила призвал собаководов гулять в специально отведенных местах

Posted 3 июня 2022, 16:23
Published 3 июня 2022, 16:23
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
Тагильчане сообщили Владиславу Пинаеву о том, что нерадивые хозяева выгуливают собак во дворах школ № 50 и № 80. После себя они оставляют мусор. Кроме того, ряд владельцев даже не надевают на собак ошейники с поводками и намордники.
Владислав Пинаев отметил, что в правила благоустройства города внесены замечания, предусматривающие категорический запрет на выгул собак в школьных дворах. Он пообещал обсудить с полицейскими усиления надзора за данной ситуацией.
Кроме того, мэр выразил надежду на сознательность хозяев животных.
Давайте уважать друг друга. Гулять на специально отведенных местах или хотя бы на других территориях,сказал Владислав Пинаев.