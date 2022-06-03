Мэр Нижнего Тагила призвал собаководов гулять в специально отведенных местах

Тагильчане сообщили Владиславу Пинаеву о том, что нерадивые хозяева выгуливают собак во дворах школ № 50 и № 80. После себя они оставляют мусор. Кроме того, ряд владельцев даже не надевают на собак ошейники с поводками и намордники.